24-01-2023 15:39

Dopo la maratona in cinque set control Jannik Sinner Stefanos Tsitsipas ha auto vita facile nei quarti di finale degli Australian Open 2023, liquidando in tre set il ceco Jiri Lehecka. Per il finalista delle ultime Next Gen Finals, che era arrivato a Melbourne senza avere ancora mai vinto una partita in uno Slam, la marcia si interrompe senza rimpianti, dopo aver eliminato Borna Coric, Cameron Norrie e Felix Auger-Aliassime, mentre per il greco, alla terza semifinale consecutiva in Australia, l’obiettivo ora non può che essere quello di raggiungere la finale per la prima volta in carriera.

In semifinale l’ostacolo sarà rappresentato dal russo Karen Khachanov, che ha approfittato del ritiro per infortunio di Sebastian Korda, sotto comunque già di due set al momento del forfeit. Al termine del match contro Lehecka Tsitsipas ha espresso tutta la propria soddisfazione per la qualità del gioco espresso e per il momento della propria carriera: “Mi ero quasi dimenticato che Jiri fosse un Next Gen, non do mai etichette ai miei avversari e comunque da qualche tempo sono un giocatore diverso, con una mentalità nuova, che penso solo a giocare partita dopo partita, senza mettermi altre cose in testa”.

Contro Sinner Tsitsipas era parso subire un evidente calo atletico dal terzo set in avanti, ma il greco garantisce sulla propria condizione: “Da tempo non mi sentivo così bene” ha concluso.