Tsitsipas: "Guaio alla spalla, non andrò lontano"

Il tennista greco ha parlato in vista dell'inizio di Indian Wells

09-03-2023 22:15

Stefanos Tsitsipas ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto ad Indian Wells contro Jordan Thompson: “Non l’ho detto molte volte nella mia carriera, ma non credo di poter andare lontano. La priorità è preparare il mio corpo alla terra battuta”.

“La spalla? Devo prendermi il tempo necessario e seguire le indicazioni del team medico al mio fianco per recuperare al meglio e non avere complicazioni come questa in futuro. Di fronte a situazioni come questa, l’unica cosa che desideri per te stesso è avere una carriera sana, dove puoi scendere in campo e dare il massimo senza alcuna ripercussione”.