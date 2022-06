Tsitsipas si sblocca sull'erba: "Mi è sempre piaciuta la superficie"

25-06-2022 11:03

Stefanos Tsitsipas sta ancora cercando il giusto feeling con l’erba.

Intanto giocherà la finale su erba al Mallorca Open, grazie al successo contro il francese Benjamin Bonzi. Il greco ha così spiegato: “Ho già giocato una finale una settimana prima di un Grande Slam. È stato l’anno in cui sono arrivato in finale al Roland Garros, a Lione. È andata abbastanza bene per avere quella finale e quella consistenza di partite.Questa volta è diverso. Stiamo parlando di una superficie diversa, quindi vedremo”.

E poi sul suo rapporto con l’erba: “Anche se non sono per niente contento dei miei ultimi risultati, il tennis sull’erba è sempre stato un mio pensiero fisso. Adoro questa superficie, non importa quello che dicono i miei risultati. Sfortunatamente, negli ultimi anni non ho potuto mostrare alle persone quello di cui sono capace. Voglio cambiare le cose quest’anno, farò del mio meglio per raggiungere importanti risultati”.