Tuchel: “Vogliamo evitare che il City sia dominante”

Il tecnico del Bayern in conferenza stampa: “Siamo preparati per una sfida di altissimo livello, forse il più alto che al momento il calcio europeo può offrire”

10-04-2023 22:25

Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, in conferenza stampa, commenta la sfida contro il Manchester City: “È relativamente chiaro cosa ci aspettiamo dal City, da sei o sette anni sono al top, giocano un calcio molto offensivo e di alto livello. Noi siamo preparati per una sfida di altissimo livello, forse il più alto che al momento il calcio europeo può offrire”.

Prosegue poi l’ex tecnico del Chelsea: “Ovviamente sono molto motivato a cercare la vittoria, è un grande regalo per me essere ai quarti di finale, lo apprezzo molto e voglio fare il meglio possibile, non ho bisogno di altre motivazioni. Abbiamo analizzato le ultime settimane del City e pensiamo di sapere cosa ci aspetta, vogliamo evitare che siano dominanti”.

In chiusura un commento sul tecnico del City: “Guardiola dà un certo stile, il suo, alle proprie squadre, quello che fa è unico e noi cercheremo di trovare le contromisure con una prestazione completa per ottenere un buon risultato e dare la nostra impronta al match”.