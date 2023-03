Tudor contro la Serie A: "La Ligue 1 è meglio"

L'allenatore dell'Olympique Marsiglia, ex tecnico di Udinese e Verona, critica il livello del campionato italiano.

29-03-2023 20:51

In un’intervista a L’Equipe, Igor Tudor ci è andato giù pesante nei confronti del calcio italiano. L’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia ha infatti parlato così: “Qui c’è il PSG, in Italia non c’è un equivalente perché oggi è superiore a Inter e Juventus. Poi ci sono tre-quattro squadre che hanno più qualità in Italia rispetto alle equivalenti in Francia. Ma dalla sesta all’ultima posizione, qui siamo più forti”.

L’ex tecnico di Udinese e Verona ha tenuto a precisare il suo concetto: “Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vincerebbe di tanto. Oppure Reims-Spezia, il Reims vincerebbe facile. Se io sono l’Inter e gioco a Empoli oppure a La Spezia, non prenderei nessuno. C’è una differenza che in Francia non trovi. In Francia c’è molto più ritmo perché i giocatori sono più giovani e fisici”.