Tudor: "Mourinho? Ci ha fatto i complimenti"

19-02-2022 21:08

Il Verona sfiora l’impresa all’Olimpico contro la Roma, ma alla fine deve accontentarsi di un 2-2 dopo essersi ritrovato avanti di due reti dopo 20 minuti.

Al termine di una gara scoppiettante e caratterizzata dalle furiose proteste di José Mourinho nei confronti dell’arbitraggio, il tecnico dell’Hellas Igor Tudor, intervistato da ‘Dazn’, si è comunque detto soddisfatto per la prestazione della squadra: “Abbiamo fatto una grande partita, anche se c’è rammarico per non aver vinto pur avendo dominato tutta la gara tranne gli ultimi 20 minuti. La Roma ha spinto un po’ e ha trovato il pareggio, ma la nostra bella prestazione resta. Fisicamente stiamo molto bene, poi ci sta di abbassarsi un po’ e di subire all’Olimpico, non è facile. Abbiamo comandato il gioco per 70 minuti e questo deve renderci orgogliosi”.

Tudor ha poi glissato sul possibile inserimento nella lotta per un posto in Europa: “I cambi di Caprari e Simeone? Volevo anticipare il nostro calo e mettere due calciatori freschi che ci avrebbero dato compattezza. L’Europa? Io penso al presente, i risultati devono essere la conseguenza di come si lavora”.

Infine un retroscena sul dialogo con Mourinho dopo l’espulsione del tecnico portoghese: “Mi ha fatto i complimenti, ha detto ‘Grande partita'”.

