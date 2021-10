Tudor: "Ormai siamo al punto di rottura"

15-10-2021 21:45

Il tecnico del Verona Igor Tudor ha parlato alla vigilia della sfida con il Milan: “Abbiamo lavorato su tutto. Si tratta di un processo quotidiano di lavoro, com’è giusto che faccia l’allenatore di una squadra. L’obiettivo è progredire, poi ci sono i nazionali, altre problematiche da questo punto di vista. C’è sempre meno possibilità per un allenatore di lavorare: si gioca ogni tre giorni, è un lavoro totalmente diverso“.

“La programmazione delle partite è una pazzia sempre più grande – ha avvisato Tudor -, si rischia di arrivare al punto di rottura. Ma sta alla bravura di ognuno di noi cercare di migliorare. L’importante è non commettere errori, non trascurare niente. Poi davanti c’è sempre la qualità per fare qualcosa”.

