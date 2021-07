Tuffi, Tocci - Marsaglia non vanno oltre il sesto piazzamento

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, con qualche errore in meno avrebbero anche potuto sfiorare l’impresa podio nel sicro da tre metri.

I due azzurri eguagliano il miglior risultato della storia per l’Italia come Tocci-Chiarabini a Rio. I due dopo quattro tuffi erano ancora in corso per il podio ma poi si sono persi a causa di diverse sbavatura e imprecisioni.

Vince la favorita Cina, con un tuffo finale da 99 punti e con un punteggio totale di 467.82, secondo posto per gli Stati Uniti, con 444.36, bronzo per la Germania

OMNISPORT | 28-07-2021 09:50