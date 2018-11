Tulovic prende il posto di Manzi

Il Forward Racing Team ha reso noto che Stefano Manzi non prenderà parte all’ultimo Gran Premio di stagione, a Valencia, che si disputerà dal 16 al 18 novembre sul Circuito Ricardo Tormo.

Nonostante le intense cure alle quali si è sottoposto subito dopo la tappa australiana, il pilota riminese soffre ancora per il dolore al polso: la condizione attuale non gli permette di poter disputare un weekend di gare con la giusta intensità, perciò è stata presa la decisione di non affaticare ulteriormente il polso e proseguire con le cure.

Il Team Forward ha, quindi, scelto il pilota Lukas Tulovic, diciottenne tedesco nato a Eberbach, per sostituire Manzi in terra spagnola. Tulovic ha già vestito i colori del Forward Racing Team, gareggiando nel 2017 nel Campionato europeo FIM CEV Moto2 con il Forward Racing Junior Team e disputando alcuni test ufficiali IRTA. Nella stagione corrente Lukas concorre per lo stesso campionato CEV Moto2, dove ha ottenuto ottimi piazzamenti. Ha già esordito nel Mondiale Moto2 2018, dove ha sostituito un pilota infortunato, disputando i Gran premi di Jerez e di Le Mans.

