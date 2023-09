Tutta le Serie A per un mese a meno di 10 euro: Dazn lancia un'offerta basket+calcio

Offerta speciale di Dazn: abbonamento Start allargato a tutte le partite di calcio di Serie A del mese di ottobre. C'è tempo fino al 2 ottobre

27-09-2023 14:22

L’autunno è la stagione in cui lo sport entra nel vivo: il campionato di calcio si appresta a vivere un mese di grandissime sfide nazionali e internazionali, il campionato e le coppe europee di basket sono alle battute iniziali ma promettono grandi cose.

C’è la possibilità di vedere tantissime partite in diretta, approfittando di un’offerta speciale di Dazn valida fino al 2 ottobre.

Gli amanti di basket e calcio hanno a disposizione un’occasione da prendere al volo. Chi sottoscrive il piano START (quello che Dazn destina abitualmente agli appassionati della palla a spicchi), ha l’opportunità di vedere eccezionalmente anche tutte le partite del campionato di Serie A di calcio dal 26 settembre fino al 31 ottobre. Tra le gare in programma, alcuni big match di grandissima rilevanza come:

Milan-Lazio Sabato 30 Settembre ore 18.00

Atalanta-Juventus Domenica 1 Ottobre ore 18.00

Juventus-Torino Sabato 7 Ottobre ore 18.00

Milan-Juventus Domenica 22 Ottobre ore 20.45

Napoli-Milan Domenica 29 Ottobre ore 20.45

Inter-Roma Domenica 29 Ottobre ore 18.00

Insomma un calendario di numerosi scontri al vertice, su cui spiccano senz’altro Milan-Juve e Napoli-Milan, il derby della Mole che non vale per lo scudetto ma è sempre una partita piena di sorprese, Inter-Roma che riporta a San Siro mister Triplete, Josè Mourinho, e Romelu Lukaku, il bomber che in un’estate turbolenta ha riscritto le tappe della propri carriera allontanandosi definitivamente dai nerazzurri. Si tratta di partite di cartello che avranno sicuramente un effetto importante sul destino di questo campionato.

Come approfittare dell’occasione Dazn

Bisogna andare sul sito di Dazn da qui entro il 2 ottobre; Scegliere l’abbonamento START a 9,99€/mese; Sottoscrivere l’abbonamento

Fai qui il tuo abbonamento con Dazn

Dopo il 31 ottobre, salvo ripensamenti di Dazn, con l’abbonamento START a 9,99€ al mese, si possono vedere tutte le partite possibili di basket italiano ed europeo, una ampia selezione di partire NFL, l’UFC, il calcio femminile e molto altro. L’offerta è attiva sul piano mensile e annuale, per cui l’utente potrà anche eventualmente recedere.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.