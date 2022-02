UAE Tour 2022, Ganna: "Prestazione fantastica di Bissegger"

22-02-2022 15:41

Un campione come Filippo Ganna lo si riconosce anche nel modo in cui accetta la sconfitta. Esattamente come capitato oggi nella terza tappa dell’UAE Tour. Il ciclista azzurro è stato infatti battuto nella crono dallo svizzero Bissegger che ha vinto essendo stato sette secondi più veloce di Ganna.

L’azzurro riconosce all’elvetico i meriti della vittoria ed è pronto a tornare a mettersi a disposizione dei compagni di squadra a partire dalla frazione di domani. Il portacolori della Ineos Grenadiers non è riuscito a ripetere i successi ottenuti nelle prove contro il tempo dell’Etoile de Bessèges 2022 e del Tour de la Provence 2022, dovendosi arrendere alla prestazione formidabile di Stefan Bissegger (EF Education – EasyPost). Nonostante abbia dato tutto, non è bastato per avere la meglio sull’elvetico.

“Ho fatto una grande performance – ha dichiarato il campione olimpico dell’inseguimento a squadre di Tokyo 2020 – La potenza media è stata superiore a quella che avevamo programmato e quindi chapeau Bissegger. Che prestazione fantastica. Mi sento bene anche per i prossimi giorni. Sono pronto ad aiutare Adam (Yates) a partire dalla salita di domani“.

OMNISPORT