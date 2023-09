Ricoverato Fillol, portiere dell’Argentina Mundial ‘78: nell’82 prese gol da Tardelli e Cabrini

Il portiere argentino, tra le leggende del Mondiale del 1978, ha contratto una polmonite bilaterale ed è sotto osservazione: il messaggio sui social e le condizioni di salute

Ci sono figure che restano per sempre impresse nella mente. Come Ubaldo Fillol, che ha vinto il Mondiale del 1978 con l’Argentina di Kempes. Il torneo dell’esclusione di Maradona, della Marmelada peruana e i desaparecidos, del regime del terrore di Videla. Una competizione che ha fatto molto discutere.

In campo però l’albiceleste ha dimostrato la sua forza, battendo in semifinale l’Italia e in finale l’Olanda, orfana di Cruijff. Nel 1982 il portiere non ha avuto la stessa fortuna, arrivando ultima nel girone con gli azzurri e il Brasile. E contro la Nazionale di Bearzot il numero uno argentino non ha potuto evitare i gol di Tardelli e Cabrini. I primi che hanno segnato il terreno verso il trionfo finale. Dal campo alla vita, ora preoccupano le condizioni di salute di Fillol, ricoverato per una polmonite bilaterale.

Le condizioni di salute di Fillol

Già nell’agosto del 2021 Fillol ha dovuto trascorrere anche alcune notti in clinica a causa di complicazioni respiratorie. Aveva contratto il COVID-19 e aveva una bassa saturazione di ossigeno secondo i parametri normali. In quella circostanza il portiere aveva rassicurato tutti: “Per coloro che si chiedono del mio stato di salute, vorrei dirvi che sono stato ricoverato in una clinica della capitale per essere un po’ più controllato.

Non avevo una buona saturazione e questa decisione è stata presa per precauzione. Grazie a tutti per la preoccupazione. Abbiate cura di voi”. Dopo due anni ora la leggenda dell’Argentina è stata nuovamente portata sotto osservazione, ma ci ha tenuto a tranquillizzare il mondo intero.

Fillol, il post sui social

“Eccomi di nuovo ricoverato in ospedale con una polmonite bilaterale. Mi sento forte e spero di tornare presto a casa per continuare a godermi la vita e per adempiere a diversi impegni concordati in precedenza. Ringrazio le autorità del Sanatorio Finocchieto, il dottor Capuya e tutta l’équipe medica. Un grande abbraccio a tutti voi per i vostri messaggi di sostegno e amore”, ha scritto Pato Fillol sul suo account Instagram, allegando una foto nel reparto dell’ospedale che lo ritrae in piedi con i farmaci per via endovenosa.

I messaggi dei campioni argentini per Fillol

Tra le centinaia di risposte e messaggi di vicinanza che l’idolo del River Plate ha ricevuto, ci sono anche quelli di alcuni vincitori della Coppa del Mondo, come Mario Alberto Kempes. El Matador ha scritto: “Forza Pato, tutto andrà per il meglio”. Anche Conejo Tarantini lo ha salutato con un genuino “Ti voglio bene, amico mio”. Altre glorie del calcio argentino come Vasco Olarticoechea e Beto Alonso gli hanno inviato gli auguri di pronta guarigione. Tutti uniti, proprio come nel lontano ’78 in Argentina.