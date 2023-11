Ucraina-Italia, Donnarumma e Zaniolo: "A Euro 2024 per vincere". Rebrov, le parole sul rigore negato

Euforia tra gli Azzurri al termine della partita contro l'Ucraina: la soddisfazione di Gigio, Frattesi, Chiesa e Nicolò. Tra gli ucraini, delusione per quel penalty non concesso.

20-11-2023 23:40

Quanta fatica, ma alla fine l’obiettivo è centrato. L’Italia prima spreca, poi soffre a Leverkusen contro l’Ucraina. Ne viene fuori uno 0-0 utile a strappare per il rotto della cuffia la qualificazione a Euro 2024, evitando l’onta di una nuova, clamorosa eliminazione come negli ultimi due Mondiali. O comunque, di un pericolosissimo doppio spareggio a marzo contro avversari insidiosi. Grande la soddisfazione a fine gara tra i calciatori azzurri, mentre Rebrov, Ct ucraino, recrimina – ma con stile – per il rigore non concesso nel finale.

Italia agli Europei, gioia Donnarumma

Il primo a presentarsi ai microfoni della Rai al termine della partita è Gigio Donnarumma, provvidenziale con le sue prodezze in avvio e in chiusura di partita:

Siamo contentissimi, siamo dove meritiamo di essere, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Grazie al nuovo mister, allo staff: siamo agli Europei. Ci arriviamo da detentori del titolo e andiamo lì per vincere. Ci abbiamo messo tanto orgoglio, la qualificazione è per i tifosi, ci hanno dato una mano a difendere negli ultimi minuti che non si può spiegare.

Cristante-Mudryk, per Frattesi non era rigore

Davide Frattesi ha forse sulla coscienza un bel po’ di sofferenza azzurra. Avesse sfruttato quel pallone d’oro nel primo tempo, forse il match si sarebbe messo in discesa:

Sapevamo che se non fossimo riusciti a far gol nei primi 60′ sarebbe diventata complicata. Loro l’hanno messa sul fisico, hanno giocato sulle palle alte: abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto una buona partita e contava passare il turno. Il contatto fra Cristante e Mudryk? Non sembra così netto. Sembra che non lo tocchi, poi dal campo sinceramente non ho visto nulla: vedendo un altro replay sembrava l’avesse toccato, ma se ne vedo un altro Bryan non l’ha neanche sfiorato. Conta comunque aver centrato l’obiettivo, siamo campioni e vogliamo difendere il titolo.

La certezza di Chiesa: “Faremo un grande Europeo”

Federico Chiesa non dimentica il fair-play dopo la qualificazione:

Complimenti all’Ucraina, ha fatto una grande partita. Potevamo segnare nel primo tempo, mettere il risultato in discesa. Alla fine il pareggio ci bastava e ci siamo qualificati. Era importante qualificarsi per noi, per la Nazionale e per tutto il movimento. Ho vissuto da fuori l’eliminazione con la Macedonia del Nord, da casa, da tifoso. L’ho vissuta malissimo, da tifoso. Ora da tifoso dico che andiamo a giocarci un grande Europeo, da campioni in carica.

Zaniolo e il dovere della qualificazione dell’Italia

Euforia anche nelle parole di Nicolò Zaniolo, che pure ha giocato una partita così e così:

Era quasi un dovere esserci, ci sono partite poi in cui puoi essere brillante o meno, ma devi sudare la maglia. Spalletti ci ha dato entusiasmo, ma anche Mancini ci ha dato qualcosa di importante, avevamo entusiasmo anche prima. Abbiamo preparato questa partita come una famiglia. A livello personale so bene che devo migliorare nella fase difensiva, il mister mi sta aiutando. Il mio obiettivo è essere un giocatore completo. Premier? È un calcio completamente diverso, io mi sto divertendo, mi piace molto, sono felice di aver fatto questa scelta.

Rebrov e il rigore non dato all’Ucraina

Tra le fila dell’Ucraina, naturalmente, riflettori puntati soprattutto sul rigore negato nel recupero dallo spagnolo Gil Manzano dopo un contatto sospetto tra Cristante e Mudryk:

Per me era rigore, però c’è il Var, non decidiamo noi. L’arbitro non è stato chiamato a verificare la sua chiamata. Sono comunque orgoglioso dei miei calciatori, c’era molta delusione ma non è finita.