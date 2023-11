Italia, Chiesa torna al centro del villaggio e sul web partono bordate per Allegri

La doppietta del giocatore della Juventus ripropone il dilemma sul suo ruolo, i tifosi bianconeri tornano alla carica contro il tecnico livornese

18-11-2023 11:49

Non l’ha vinta da solo perché è stata una prestazione del collettivo ma Federico Chiesa è stato decisivo nel 5-2 dell’Italia contro la Macedonia che fa da apripista alla gara da dentro o fuori con l’Ucraina di lunedì. Una doppietta d’autore condita da una prestazione super e chi ricorda le sue prove con la Juventus in campionato quasi non lo riconosce. Perché esistono due versioni di Chiesa?

Chiesa è rinato in Nazionale grazie alle intuizioni di Spalletti

Che ci sia la mano di Spalletti è indubbio: il ct lo lascia libero di svariare sul fronte offensivo come esterno nel suo 4-3-3 votato all’attacco. E le stesse parole del giocatore a fine gara fanno capire che in azzurro il primo non prenderle non vale: “Gol subiti? Non è blackout, ma voglia di giocare a pallone, siamo propositivi come dice il mister e qualche volta puoi prendere ripartenze e lasciare qualcosa”.

Nella Juve segnano i difensori e gli attaccanti fanno fatica

Nonostante la striscia positiva della Juve, seconda a -2 dall’Inter in vista dello scontro diretto di domenica prossima, nei bianconeri quello del gol è un problema. Stanno risolvendo i difensori ma si aspettano ancora i gol di Vlahovic e appunto Chiesa.

Per i tifosi Allegri non sa sfruttare Chiesa a causa del suo gioco

Fioccano i commenti sul web: “Date un allenatore a Chiesa che lo sappia valorizzare, mettere in una posizione, in un modulo e in un contesto a lui congeniale e farà la differenza” oppure: “Sono convito che un altro allenatore Chiesa e Vlahovic avrebbero fatto il devasto. Per sfortuna noi abbiamo un allenatore che è il cancro del calcio” e poi: “Con Allegri gioca in difesa ed è difficile fare goal visto che il tecnico della Juve che gioca 11 in difesa e contropiede”

C’è chi scrive: “Togliete Chiesa e Vlahovic ad Allegri. Sta rovinando due fenomeni” e anche: “Messo nel suo ruolo di esterno d’attacco è micidiale questo uomo, mi dispiace solo che gioca ancora nell’Allegrentus” e poi: “peccato che nella Juventus c’è il profeta dell’anticalcio e del catenaccio efferato che blocca Chiesa e tutti gli altri…”.

Per i tifosi il merito del rendimento di Chiesa è dovuto a Spalletti

Il web è scatenato ed ironico: “La mano di Spalletti è così evidente che l’unico a non averla vista anche mentre lo rincorreva è Allegri” e infine una voce fuori dal coro: “L’ossessione per Allegri anche quando non gioca la Juve mi sta portando ad amarlo anche se non è mai stato nemmeno lontanamente uno dei miei tecnici preferiti e se non sono stato certo contento del suo ritorno”. Per ora di sicuro c’è che Chiesa è contento di Spalletti, come ha dichiarato chiaramente.