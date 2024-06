Ucraina-Italia Under 21, orario, formazioni, le ultime e dove vederla in tv

Archiviato il pirotecnico 4-3 con il Giappone, gli Azzurrini si giocano il primato del girone nel prestigioso Torneo di Tolone. Occhi su Raimondo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dopo aver battuto il Giappone all’esordio, l’Italia U21 di Carmine Nunziata si prepara ad affrontare l’Ucraina nella seconda partita della fase a gironi del “Tournoi Maurice Revette“, meglio conosciuto come “Torneo di Tolone”. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni del prossimo match degli Azzurrini, tra orario e info utili per vedere la gara in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere Ucraina-Italia U21 in diretta tv e streaming

La partita Ucraina-Italia, come tutti gli impegni dell’U21 in questo “Tournoi Maurice Revette”, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Calcio d’inizio previsto per domani, giovedì 6 giugno alle ore 15, per la gara sarà visibile live in streaming gratis su RaiPlay, sull’applicazione e sul portale ufficiale della televisione di Stato. L’app è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, ed è accessibile facilmente senza la necessità di sottoscrivere abbonati. Una volta sulla piattaforma, potrete effettuare il login con un account google o le credenziali del vostro profilo social, oppure navigare serenamente sul sito di RaiPlay.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori di Italia-Ucraina saranno disponibili sui canali social ufficiali delle due nazionali interessate, con particolare riferimento al profilo degli “Azzurri”, con foto e contenuti originali. Per gli highlights dell’incontro, vi rimandiamo al canale YouTube della nazionale italiana di calcio e ai social network dell’Italia, subito dopo il triplice fischio.

La probabile formazione dell’Italia contro l’Ucraina

L’Italia di Carmine Nunziata riparte dal 4-3 contro il Giappone, che ha messo in vetrina il talento di tanti giovani italiani: al di là di una difesa rinnovata, che deve imparare a conoscersi e a ritrovare una certa solidità, sono arrivate conferme per quanto riguarda le qualità e la vena realizzativa di Raimondo, bomber della Ternana in Serie B, autore di una doppietta importante. Sorprendente il rendimento di Seydou Fini, mentre i riflettori continueranno ad essere puntati sulle prestazioni di Fabbian, centrocampista scuola Inter che ha ben figurato nel Bologna di Thiago Motta nella stagione appena trascorsa.

4-3-3 per il commissario tecnico degli azzurrini, con l’ex Juve Stabia Sassi tra i pali, capitan Zanotti a destra e Veroli sul versante mancino. Bonfanti affiancherà Ghilardi al centro della retroguardia, mentre Faticanti detterà i tempi in cabina di regia. Fabbian e Ndour le mezzali, con Fini ed Esposito a supporto del solito Raimondo. Non sono escluse sorprese e rotazioni dell’ultima ora, considerando che si gioca a poche ore dal pirotecnico successo con la selezione nipponica. L’Italia riposerà sabato 8, prima di tornare in campo lunedì 10, contro Panama, e mercoledì 12, per l’ultimo impegno con l’Indonesia.

Ecco la probabile formazione dell’Italia U21 contro l’Ucraina:

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Sassi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Fabbian, Faticanti, Ndour; Fini, Raimondo, Esposito. CT: Nunziata.

Torneo di Tolone: il girone e il calendario dell’Italia

Italia inserita nel gruppo B di questa prestigiosa competizione, giunta alla sua 50esima edizione. Erano 13 anni che gli Azzurrini non partecipavano al “Torneo di Tolone”, utile per provare nuove soluzioni e dare spazio a talenti in rampa di lancio. Datata 2008 la prima ed unica vittoria dell’Italia U21 in questa speciale kermesse.

Fabbian e compagni dovranno vedersela con Giappone ed Ucraina, che rappresentano senza dubbio le avversarie più temibili. Inferiori sotto il profilo tecnico, almeno sulla carta, Panama e Indonesia, nazionali che l’Italia si troverà di fronte negli ultimi due impegni della fase a gironi. Nell’altro raggruppamento, occhio alla Francia, padrone di casa e sempre capace di sfornare calciatori interessanti.

In occasione della prima giornata, a riposare è stata Panama, con l’Ucraina che invece ha travolto l’Indonesia con un secco 0-3.

Date e orari di tutte le partite dell’Italia U21 al “Torneo di Tolone”:

Italia-Giappone 4-3 (giocata martedì 4 giugno)

Ucraina-Italia Giovedì 6 giugno ore 15)

Riposo sabato 8 giugno

sabato 8 giugno Italia-Panama Lunedì 10 giugno ore 18.15

Italia-Indonesia Mercoledì 12 giugno ore 18.15