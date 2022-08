Udinese, colpo in difesa per il 2023: preso Kamara

23-08-2022 13:52

L’Udinese in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale ha annunciato l’ingaggio di Hassane Kamara dal Watford: il giocatore resterà in prestito nel club inglese fino al prossimo giugno, poi vestirà il bianconero.

“Un innesto di qualità ed esperienza per i colori bianconeri anche in prospettiva futura. Udinese Calcio è lieta di annunciare l’acquisito, a titolo definitivo, dal Watford Fc del diritto alle prestazioni sportive di Hassane Kamara. Il calciatore ha siglato un contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Kamara resterà in prestito al Watford fino al 30 giungo 2023”.

