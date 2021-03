Udinese, Gotti: "Chiedo scusa per aver violato le regole anti-Covid"

In vista del match contro il Genoa, Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa chiedendo scusa per aver violato le regole di restrizione: “In un momento come questo dove ci sono grandi restrizioni rispetto alla vita di tutti noi con grandi sacrifici, anche una cosa normalmente innocua come una cena tra amici, guardando Juve-Lazio in tv, va contro una norma, nel fatto specifico quella del coprifuoco che scatta alle 22. Quindi è giusto essere sanzionati ed è anche giusto chiedere scusa per questo. Ovviamente, la gogna mediatica e la cattiveria espressa nei social sono un altro argomento ma questa non è una novità”.

Gotti punta l’obiettivo dell’Udinese: “A 32 punti non siamo ancora salvi e questo è assodato, dobbiamo darci da fare per raggiungere la salvezza. Genoa? E’ naturalmente uno scontro diretto. Troveremo diverse insidie, dobbiamo essere concentrati. Okaka ha fatto due allenamenti con la squadra. E’ venuto in panchina nelle ultime partite per una questione di gruppo. Non ci saranno ancora Samir, Ouwejan e Deulofeu che sono indisponibili. Gli altri possono giocare”.

OMNISPORT | 12-03-2021 16:45