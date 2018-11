Udinese, le prime parole di Nicola

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell'Udinese, Davide Nicola ha voluto subito salutare il suo predecessore: "Innanzitutto saluto Velazquez, è un professionista e si è visto che ha datto tutto per fare punti con questa squadra".

"Il mio obiettivo è quello di portare entusiasmo – afferma l'ex Crotone -. Ho scelto Udine eprchè molti allenatori che sono passati di qua hanno fatto la storia, come Guidolin. Chi viene qui desidera confrontarsi con eccellenze e culture diverse".

Sulla rosa: "Non ho ancora conosciuto personalmente i giocatori, ho bisogno di vederli in allenamento per capire bene le loro potenzialità. Il mio obiettivo è creare un rapporto con i calciatori in modo da riuscire a ottenere il massimo da loro".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 17:55