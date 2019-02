Udinese: "Nessuna trattativa per De Paul"

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa di Rodrigo De Paul, cercato da Milan e Inter: "Non siamo mai stati vicini alla sua cessione perché non abbiamo mai aperto alcuna trattativa. C'erano diversi interessi, ma non avendo mai aperto ad una trattativa non siamo mai stati vicini al suo addio".

Gli arrivi di gennaio: "Okaka ci porta peso, fisicità ed esperienza. Zeegelaar è un esterno con propensione offensiva, va a sostituire Pezzella che è voluto andare via. Wilmot nasce come difensore aggiunto e si evolve a centrocampista difensivo, caratteristiche molto moderne. De Maio? Serviva un centrale che potesse sostituire Samir. Sandro è forte, mi è sempre piaciuto. Ha avuto alcuni problemi fisici, ma con la nostra struttura migliorerà e ci darà una grande mano".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 21:20