Udinese, offertona dell'Everton per Beto

Tentennano i friulani in quest'ultima giornata di mercato dopo che gli inglesi si sono fatti vivi per avere subito l'attaccante

31-01-2023 15:32

Potrebbe esserci una sorpresa in quest’ultima giornata di calciomercato: all’Udinese è infatti pervenuta una grossa offerta dall’Everton per avere subito l’attaccante Beto. Sul tavolo ci sarebbero 25 milioni di euro più bonus. L’Udinese oggi ha chiuso per Thauvin, che sostituirà l’infortunato Deulofeu, ma difficilmente potrebbe trovare in poche ore un giocatore in grado di prendere il posto dell’attaccante portoghese. Ci sono comunque riflessioni in casa bianconera. Il giocatore è finito anche nel mirino del Napoli, ma per la prossima estate. Ancora una volta è la Premier League a movimentare il mercato.

