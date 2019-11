Udinese, panchina ancora in bilico

Luca Gotti resta per ora il tecnico ad interim dell'Udinese dopo l'esonero di Igor Tudor. Il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto intendere ai microfoni di Radio Anch'io Sport che Gotti rimarrà per ora in carica: "Stiamo facendo delle riflessioni in questo senso con i Pozzo. Non voglio anticipare niente, abbiamo esaminato varie possibilità e naturalmente parleremo anche con Gotti".

"Si è comportato bene, prima di prendere qualsiasi decisione parleremo con lui. E' una decisione che va presa collegialmente e con grande calma".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 13:31