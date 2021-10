Udinese, parla Gotti: "L'Atalanta ti costringe a cambiare gioco"

23-10-2021 18:26

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha preso la parola ad UdineseTV per presentare la sfida di domani al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Due pareggi di fila per l’Udinese in Serie A: la squadra friulana non ne registra tre consecutivi in campionato da marzo 2020 (quattro in quel caso).

Queste le parole di Gotti:

“Qualche volta in questo inizio campionato la squadra è riuscita a esprimersi meglio nel secondo tempo rispetto al primo, così come è successo anche il contrario in alcune occasioni. Su questa cosa un allenatore deve fare delle riflessioni perché un aspetto sarebbe facile da identificare l’atteggiamento, il come approcci una partita dal punto di vista mentale. In questo inizio di campionato in Serie A gli spazi nei secondi tempi, nelle partite che abbiamo disputato noi, ma come mi capita di vedere spesso, sono diversi. Le partite assumono dei connotati diversi che rispondono meglio alle caratteristiche di alcuni giocatori. Su queste cose bisogna fare delle riflessioni un po’ più approfondite”.

Purtroppo domani ci saranno due assenza importanti nelle file dei friulani, ovvero quelle di Deulofeu e Pereyra:

“Deulofeu si è fermato, non conosciamo con precisione i tempi che dovrebbero essere limitati. Dispiace, al di là del giocatore, il fatto che domani giocheremo contro Atalanta e mercoledì contro il Verona. Sono squadre che puntano molto sulle sfide individuali e a noi manca il giocatore che ha la risoluzione del duello individuale come caratteristica principale […] Il piano partita l’Atalanta lo fa cambiare a tutti gli avversari di Serie A. La peculiarità e la forza del gioco nerazzurro fanno cambiare a tutti le cose. Da questo punto di vista dovremmo essere pronti e con le idee chiare”.

Atalanta-Udinese è una partita di ex, con i nerazzurri Muriel, Zapata e Musso che un tempo giocavano in Friuli (Musso fino allo scorso anno). Sarà dunque un match speciale:

“L’Atalanta mercoledì ha giocato un grandissimo primo tempo e a me è dispiaciuto molto vedere che nella ripresa l’occasione del vantaggio non sia bastata per premiare un grande partita. Per quanto riguarda i nostri ex: Muriel e Zapata sono ex da un po’ e fanno gol a tutti, non solo all’Udinese. Sarò felice di riabbracciare Juan domani”.

