Udinese-Parma, moviola: Maresca è tornato e si vede, rigore e gol annullato

La prova dell’arbitro nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X da Bergonzi e Calvarese, il fischietto napoletano non ha sbagliato niente

Fabio Maresca, la scelta di Rocchi per Udinese-Parma, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A.

Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. L’anno scorso è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e recentemente in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza ma è stato bocciato, vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto napoletano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per gli highlights

I precedenti di Maresca con Udinese e Parma

Erano 15 i precedenti dei bianconeri con l’arbitro classe 1981, per un totale di sette vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. L’ultima volta che Maresca ha arbitrato l’Udinese è stata in occasione del match interno perso 3-2 contro il Milan il 20 gennaio del 2024. Cinque invece i precedenti con il Parma. I ducali con Maresca non hanno mai vinto, raccogliendo un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima volta che il Parma è stato diretto da Maresca è stata in occasione di un match contro il Monza terminato 0-0 nell’ottobre del 2021, quando i ducali militavano ancora in Serie B.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Monte con Monaldi IV uomo, Paterna al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Rui Modesto (U), Almqvist (P)

Udinese-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ intervento in ritardo di Valenti ai danni di Atta: il direttore di gara decide di non estrarre il cartellino giallo. Al 35′ Thauvin porta palla, salta un avversario e tenta il tiro, smorzato da Balogh che, in caduta, colpisce la palla col braccio favorendo l’interveno di Suzuki. I giocatori dell’Udinese chiedono il calcio di rigore, l’arbitro viene chiamato all’on field review ed assegna il penalty che realizza lo stesso Thauvin.

Al 79′ secondo gol friulano: Karlström lungo per Lucca, che si appoggia a Thauvin: sinistro potente dal limite a mezza altezza e angolatissimo ma viene segnalato il fuorigioco di Lucca e la rete viene giustamente annullata. Al 94′ giallo per Rui Modesto che entra in tackle duro a metà campo. Al 95′ ammonito anche Almqvist che atterra un Lovric e dopo il recupero Udinese-Parma finisce 1-0.

La sentenza di Bergonzi

A fare chiarezza sugli episodi dubbi è il moviolista di Rai2, Bergonzi, che spiega: “Il braccio di Balogh è fuori dalla sagoma del corpo e intercetta il pallone in una posizione non congrua. Questo è un intervento punibile perchè il giocatore non è in controllo del proprio corpo, il tocco è al di fuori della sagoma rispetto al tiro”. Rigore, quindi, giusto.

La moviola di Calvarese

Sulla stessa lunghezza d’onda l’ex arbitro Calvarese che, sul suo sito internet, dice in merito al rigore concesso all’Udinese contro il Parma: “Una decisione corretta, quella del VAR Paterna e dell’arbitro Maresca. Balogh si oppone a un tiro con il braccio sinistro, che è largo; cerca di murare la conclusione di Thauvin diretta verso la porta, e vi riesce. Giusto dunque il richiamo al monitor e corretta l’assegnazione del rigore”.

Poi aggiunge: “Nel finale, annullato dal campo il gol del raddoppio di Thauvin per una posizione di fuorigioco di Lucca all’inizio dell’azione, su un lancio lungo”