Udinese, Pozzo: “Europa obiettivo possibile, io ci credo”

20-09-2022 15:53

La base è sempre la passione, la voglia di vincere e di tornare in Europa, se in questi ultimi anni non ce l’abbiamo fatto non è perché siamo degli sbadati è perché effettivamente è un campionato difficile e per una provinciale non è semplice scalare questa montagna”. Ha esordito così a Udinese Tv Gianpaolo Pozzo, il presidente della società friulana che vive questa sosta di campionato ad appena un punto dalle due capoliste Napoli ed Atalanta.

La squadra di Sottil nell’ultima giornata ha sconfitto anche l’Inter per 3-1, regalandosi un’altra domenica di festa. Pozzo, in merito al discorso Europa ha proseguito dicendo: “Io però ci credo e continuerò ogni anno a crederci perché vorrei raggiungere quell’obiettivo che abbiamo già raggiunto altre volte a dimostrazione del fatto che non sia impossibile, divertendoci anche giocando delle competizioni europee”.