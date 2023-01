Udinese, Sottil: "Complimenti ai ragazzi"

22-01-2023 15:52

Dopo quasi quattro mesi l’Udinese è tornata a vincere in campionato. 1-0 a Marassi in casa della Sampdoria, risultato che lascia soddisfatto Andrea Sottil. Queste le sue parole a Sky Sport: “Abbiamo dimostrato un senso di appartenenza che per un motivo o per l’altro mancava da tempo. La gara l’ha deciso un episodio, che con il nostro atteggiamento ci siamo andati a cercare. Complimenti ai ragazzi”.

Sottil ha poi parlato così dell’infortunio di Gerard Deulofeu: “Da un po’ di mesi ha dei problemi, oggi ho deciso di metterlo in campo a gara in corso ma dopo un quarto d’ora ha sentito una vibrazione e per precauzione l’abbiamo tolto. Non ha niente di importante, solo uno spavento”. Infine, sul ritiro: “Questo raduno è stato fatto con grande senso di responsabilità da parte dei ragazzi”.