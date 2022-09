Udinese, Sottil: "Siamo in un ottimo momento e in crescita"

04-09-2022 23:45

Dopo un punto nelle prime due partite, l’Udinese di Andrea Sottil è arrivata alla terza vittoria di fila con un largo e netto successo per 4-0 in casa contro la Roma di José Mourinho. I bianconeri hanno raggiunto a 10 punti i giallorossi e sono a -1 da Napoli e Milan. Sottil è felicissimo: “Siamo in un ottimo momento, siamo in crescita. I ragazzi sono stati straordinari. Abbiamo giocato un buon calcio, creando tantissimo”.

L’allenatore dell’Udinese ai microfoni di Dazn ha poi aggiunto: “Ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che hanno grande fisicità. Abbiamo chiuso il gioco dentro, dove loro sono molto bravi – così Sottil -. Dobbiamo cercare di scivolare a quattro il più possibile lasciando il quinto alto. Oggi ho messo dentro elementi che potessero farci tenere palla per metterli in difficoltà“.