Udinese, Sottil: "Teniamo tutti a dare continuità"

Il tecnico dei bianconeri ha parlato alla vigilia dell'importante sfida di campionato in casa dell'Empoli.

10-03-2023 19:08

Sarà un sabato pomeriggio importante per Empoli e Udinese, separate in classifica da soli quattro punti. Per i bianconeri sarà un’occasione da non perdere dopo il pari in casa dell’Atalanta. Così Andrea Sottil alla vigilia del match: “Abbiamo fatto una grande prestazione a Bergamo e ottenuto un punto importante, con fame e cattiveria agonistica. La settimana è stata all’insegna della consapevolezza della forza di questa squadra. Con l’Empoli teniamo tutti a dare continuità”.

Sulla trasferta di Empoli, Sottil ha aggiunto: “Sarà una gara tosta. È una squadra dinamica, con giocatori davanti che non danno punti di riferimento. Ci siamo preparati bene e li conosciamo, dovremo essere concentrati soprattutto nella fase difensiva. Vogliamo dare continuità, perché siamo noi a determinare i risultati quando scendiamo in campo”.