Udinese-Verona, la delusione di Ivan Juric

È un Ivan Juric scuro in volto quello che si presenta in sala stampa per commentare la sconfitta del suo Hellas Verona sul campo dell’Udinese di Luca Gotti. Un 2-0 che non ammette repliche e inchioda i veneti al nono posto in classifica di Serie A, un posizionamento comunque positivo se si connsidera la massiccia campagna di cessioni avvenuta in estate. In questa sessione invernale è andata un po’ meglio con l’arrivo di Lasagna, anche se, come è ovvio ,l’attaccante deve ancora inserirsi negli schemi del tecnico croato.

Queste le sue parole:

“Deluso? Sicuramente. Primo tempo brutto sotto molti aspetti, nel secondo tempo abbiamo fatto bene fino al gol, che è arrivato su una nostra ingenuità. Dispiace aver preso gol quando stavamo dominando. Kalinic e Lasagna? Oggi la loro intesa è andata male, devo ancora capire quali movimenti preferisce Kevin”.

OMNISPORT | 07-02-2021 18:11