06-07-2022 10:29

Rimbalzano voci di mercato in uscita per l’Udinese. La formazione friulana del neo tecnico Andrea Sottil si guarda intorno per fare cassa e costruire un buon tesoretto per poter poi programmare le varie entrate per rafforzare la rosa bianconera. Dopo le sirene per Rodrigo Becao, che piace agli inglesi dell’Everton, ecco che un altro protagonista della scorsa stagione può partire.

Walace, centrocampista classe ’95, è l’oggetto dei desideri dei brasiliani del Flamengo, pronti a formulare un’offerta all’Udinese se non dovesse andare in porto la trattativa per Wendel dello Zenit. Dopo tre stagioni a Udine, dove Walace ha raccolto 82 presenze in Serie A segnando un gol, potrebbe terminare la sua esperienza nella massima serie italiana. Serve ovviamente un’offerta adeguata e al momento i brasiliani stanno ancora valutando il piano giusto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE