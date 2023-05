Uefa Conference League, Vogel (allenatore Basilea): "La Fiorentina non sarà la stessa dell'andata"

Il tecnico Heiko Vogel in conferenza stampa: “Non penso che la Fiorentina sarà la stessa dell’andata, per questo ho preparato i calciatori perché la gara sarà diversa”

17-05-2023 15:49

Durante la conferenza stampa il tecnico del Basilea Heiko Vogel ha detto la sua riguardo la gara di ritorno contro la Fiorentina in Uefa Conference League.

Ecco le parole del tecnico degli elvetici: “C’è sempre un motivo per cambiare qualcosa se ce n’è bisogno. Penso che anche la Fiorentina penserà a cosa migliorare rispetto all’andata. Ognuno farà le sue scelte. Non penso che la Fiorentina sarà la stessa dell’andata. Per questo ho preparato i calciatori perché la gara sarà diversa. I dettagli faranno la differenza. Esterni insidiosi? Sicuramente è un aspetto importante, perché possono essere pericolosi in quel settore di campo. Noi abbiamo prestato molta attenzione in tal senso ma non è l’unica forza della Fiorentina. Ci sono altri fattori da tenere presenti. Dobbiamo puntare sui nostri punti di forza e non solo sull’annullare i viola. Loro avranno delle occasioni ma le avremo anche noi. Loro dovranno rischiare di più, noi potremo giocare anche in contropiede. Abbiamo grande rispetto ma dobbiamo pensare solo a noi stessi” riporta Tuttomercatoweb.