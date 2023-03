Uefa Women's Champion's League: Roma-Barcellona 0-1

La squadra di Spugna tiene testa alle Blaugrana

22-03-2023 00:08

Notte storica per il calcio femminile italiano all’Olimpico di Roma: davanti a 39.454 spettatori, record di pubblico per una gara femminile nel nostro Paese, la Roma si è esibita per la prima volta nel tempio del calcio tricolore contro il Barcellona. La squadra di Spugna è riuscita a tenere testa alle Blaugrana, conscia di avere davanti la formazione femminile migliore al mondo grazie a 30 vittorie su 31 match stagionali disputati.

Contro il Barcellona è terminato 0-1, per una gara dominata dalle ospiti per 70 minuti buoni rendendo sterile il giro palla e la costruzione dal basso. La partita si è sbloccata al 34esimo, un vero e proprio colpo da biliardo della classe 2003 Paralluelo, che ha messo in rete con un delizioso interno sinistro su assist di Patri.

Nel finale la Roma ha preso sempre più coraggio e il Barcellona se l’è vista davvero brutta, mancando l’1-1 solo per una grande Sandra Paños. La numero uno spagnola inizialmente aveva concesso ad Andressa un tiro ravvicinato su un suo errore, ma poi è stata pregevole all’87esimo su Giugliano, mandando alto un bolide dai venticinque metri con la punta delle dita, e poi a dieci secondi dal termine, quando ha sbarrato la strada al tentativo di Valentina Giacinti.