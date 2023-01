Ufficale, Venezia: Ullmann saluta e va al Magdeburgo

25-01-2023 17:14

Appena 5 presenze in Serie A e altrettante in B con la maglia del Venezia. Il terzino sinistro tedesco Maximilian Ullmann, arrivato in arancioneroverde nell’estate 2021, lascia la laguna per trasferirsi in prestito al Magdeburgo, nella Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca. E’ Ufficiale.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club del “Penzo”: “Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del difensore austriaco Maximilian Ullmann all’FC Magdeburg Spielbetriebs, club militante in 2. Bundesliga, con la formula del prestito fino al termine della stagione 2022/23. Dal suo arrivo in laguna nel gennaio 2021, Ullmann ha collezionato un totale di 10 presenze ed un assist tra Serie A, Serie B e Coppa Italia”.

