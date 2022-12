Ufficiale – Dietrofront Criscito, sarà di nuovo “Genoa”

27-12-2022 20:00

Mimmo Criscito è nuovamente un giocatore del Genoa. La sua esperienza con la casacca del Toronto è durata pochi mesi e a novembre il giocatore aveva già preso un aereo in direzione Italia. Il destino ha voluto che lo stop del terzino sinistro genoano Pajac fosse più lungo del previsto e così si è aperta una porta che non aspettava altro di essere varcata dal difensore numero quattro.

“Felice di essere tornato a casa, adesso tutti uniti per un solo obiettivo” sono state le prime parole del giocatore affidate ai social.

Questo, invece, il comunicato del club: “La società comunica che dal 2 gennaio 2023 Domenico Criscito tornerà a vestire la maglia del Genoa”.

Criscito al rientro dalla sosta sarà a disposizione del tecnico Alberto Gilardino, primo impegno ufficiale la gara interna con il Venezia.