Ufficiale, Javier Pastore è un nuovo giocatore del Qatar SC

11-01-2023 13:12

Una carriera costellata da infortuni e lunghi stop e destinata a chiudersi in Medio Oriente. Javier Pastore è ufficialmente un nuovo giocatore del Qatar SC di Doha. Il talento argentino portato in Italia dal Palermo di Maurizio Zamparini e proseguita con le maglie di PSG, Roma ed Elche ha posto fine alla propria avventura nella Liga spagnola in cui, nel campionato in corso, ha collezionato appena 5′ e una sola presenza.

Non che quella della scorsa stagione coi biancoverdi sia andata meglio, con appena 13 apparizioni in campionato. Con la nuova maglia giallonera, “El Flaco”, classe 1989, indosserà la maglia numero 7.

