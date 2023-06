Ufficiale, Kanté all'Al-Ittihad

Il centrocampista lascia il Chelsea e si unisce (a parametro zero) alla formazione saudita che poche settimane fa aveva messo sotto contratto Karim Benzema

21-06-2023 09:52

Un altro big del calcio europeo sbarca ufficialmente nella massima divisione dell’Arabia Saudita. Si tratta di N’Golo Kanté, che lascia il Chelsea per trasferirsi (a parametro zero) all’Al-Ittihad, che nelle scorse settimane aveva già messo sotto contratto l’ex bomber del Real Madrid e attuale Pallone d’Oro Karim Benzema.

A differenza dell’attaccante, la stagione appena trascorsa da Kanté, è stata assolutamente da dimenticare coi Blues: appena 9 presenze stagionali (in tutte le competizioni, di cui 7 in Premier League) dovute essenzialmente agli infortuni che hanno attanagliato il centrocampista francese ex Leicester City.