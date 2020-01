Ufficiale, Mattia Perin al Genoa

Mattia Perin torna al Genoa. Il ritorno dell'estremo difensore classe 1992 è stato ufficializzato dalla Lega di serie A, che ha comunicato il deposito del contratto del portiere. Perin torna a difendere la porta dei rossoblu in prestito, dopo un anno e mezzo alla Juventus in cui è sceso in campo appena 9 volte.

Perin aveva difeso la porta del Grifone dal 2013 al 2018, diventando uno dei beniamini della tifoseria. Ora a Marassi cercherà di rilanciare la sua carriera.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 16:31