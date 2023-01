Ufficiale: Radja Nainggolan torna in Italia per giocare nella S.P.A.L. di De Rossi

Ritorno in Italia, anche se in Serie B per uno dei giocatori che più ha inciso alla Roma e al Cagliari: svincolato dall'Anversa, ha deciso di ripartire dalla squadra dell'amico De Rossi

30-01-2023 17:50