Ufficiale: Roger Federer rinuncia ai Giochi Olimpici di Tokyo

Brutte notizie per gli appassionati del tennis sparsi in tutto il mondo: Sua Maestà Roger Federer da forfait per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, probabilmente l’ultima opportunità per il Campione elvetico di inseguire la medaglia d’oro a cinque cerchi, obiettivo mai raggiunto nella sua meravigliosa carriera.

L’assenza di Roger a Tokyo va ad aggiungersi a quella di altri grandi tennisti, che per un motivo o per l’altro non parteciperanno alla Kermesse a 5 cerchi, tra cui Rafa Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem, Nick Kyrgios e Jannick Sinner.

A comunicare l’abbandono del sogno olimpico è stato lo stesso Federer tramite i propri profili social, anche se la notizia non giunge come del tutto inaspettata, visto che dopo la sconfitta con Hurkacz a Wimbledon aveva detto che si sarebbe preso qualche giorno di tempo per pensarci. Questo il messaggio del tennista di Basilea:

“Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto un problema al ginocchio e ho dovuto accettare di ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso, perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera. Ho già iniziato la riabilitazione nella speranza di tornare nell’Atp tour entro la fine dell’estate. Auguro buona fortuna a tutta la squadra svizzera e farò il tifo da lontano. Come sempre, Hopp Schwiz!”.

Peccato davvero per Federer, che si era posto i Giochi Olimpici come ultimo vero obiettivo della propria carriera oltre a Wimbledon 2021, che come tutti sappiamo non è stato fortunato per King Roger.

OMNISPORT | 13-07-2021 18:55