Ufficiale, Sudtirol: dal Renate arriva il portiere Drago

Contratto fino al 2028 per l'estremo difensore classe 2001

30-06-2023 22:52

Nuovo arrivo in casa Südtirol. In porta, dal Renate, ecco il classe 2001 Giacomo Drago. Qui di seguito, il comunicato ufficiale della società altoatesina di Serie B:

“FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago. Il portiere, 22 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto triennale, ovvero fino al 30 giugno 2026. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie C difendendo la porta del Renate. Nato a Genova il 9 marzo 2001, Giacomo Drago è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Genoa e del Novara. Dopo l’esperienza nella Primavera del Genoa, nella stagione 2020-2021 ha iniziato la carriera in serie D vestendo la maglia della Torres fino a gennaio (4 presenze). All’inizio del 2021 si è trasferito al Casale Calcio, sempre in quarta serie per disputare 25 partite, di cui 7 senza subire reti. Nell’estate del 2021 e fino al termine della corrente stagione agonistica ha vestito la maglia del Renate nel girone A del campionato di Serie C collezionando 53 gettoni di presenza, impreziositi da 17 “clean sheet”, di cui 9 nella stagione appena conclusa in 32 gare giocate, spesso da protagonista. FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Giacomo Drago e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa“.