Ulivieri: "Mancini? La vignetta mi ha infastidito"

Il presidente dell’Associazione nazionale Allenatori Renzo Ulivieri ai microfoni di Radio Capital ha commentato l’episodio della vignetta sul Covid postata da Roberto Mancini: “Quando ho letto quel post, mi ha infastidito. Una vignetta che doveva essere subito eliminata”.

“Non penso che volesse schierarsi con i negazionisti. Io credo che l’informazione stia facendo il suo lavoro per allertare i cittadini. Quella vignetta però io l’avrei tolta dai social, invece è ancora li’. Spero che la toglierà”.

Sul campionato: “C’e’ il rischio che il campionato si fermi, stiamo navigando a vista. Il calcio è lavoro, ed è business. Fermare questa azienda potrebbe essere un problema. Il calcio va avanti per un discorso economico? Non penso sia un problema se fosse così. Le altre aziende invece perché vogliono andare avanti se non per il business?”.

OMNISPORT | 23-10-2020 11:35