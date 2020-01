Ultimo giorno di mercato, tutti i colpi last minute

Ultima giornata di calciomercato. Tanti i possibili colpi che potrebbero concretizzarsi in questo rush finale. Diversi i club alla ricerca del classico colpo ad effetto. Da Emre Can al Borussia a Gervinho vicinissimo all’Al-Sadd, passando per il futuro di Dries Mertens e Olivier Giroud.

La Juventus, dopo aver piazzato Marko Pjaca all’Anderlecht, sta definendo il passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund. Operazione da 28 milioni di euro circa. La fumata bianca è ad un passo. I bianconeri non sostituiranno il centrocampista tedesco.

Tanto clamore attorno a Olivier Giroud. L’attaccante 33enne francese piace a ben tre squadre, ovvero Lazio, Inter e Napoli. I biancocelesti stanno facendo di tutto per convincerlo a trasferirsi nella capitale. Molto dipenderà dal Chelsea.

I Blues, se non troveranno un attaccante (forte interesse nei confronti di Dries Mertens), difficilmente lasceranno andare Olivier Giroud. Il problema? Il Napoli, dal canto suo, non sembra intenzionato a privarsi del belga in scadenza di contratto. Inoltre, lo stesso Dries Mertens, sembrerebbe deciso a restare a Napoli.

Preoccupazione a Parma. Dopo essere arrivati alla classica fumata bianca per Gianluca Caprari, i ducali stanno rischiando, seriamente, di perdere Gervinho. L’ivoriano è ormai ad un passo dall’Al-Sadd, club del Qatar pronto a ricoprirlo d’oro.

Tante le trattative che potrebbero, presto, diventare ufficiali. Cagliari e Spal stanno parlando per un possibile scambio Cerri-Paloschi. Attenzione alla Roma che sarebbe interessata ad Andrea Favilli, in prestito al Genoa ma di proprietà della Juventus.

Roma che starebbe provando a piazzare Nikola Kalinic (Monaco). Intanto l’Olympiacos sarebbe sulel tracce di Amin Younes, in uscita dal Napoli. Si è parlato anche di un interesse della Lazio per l’ex interista Rafinha. Il Lecce, infine, non molla Mert Cetin della Roma.

