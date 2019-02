Ultimo tweet Wanda fa discutere: tifosi Inter replicano

Contro i giornali (in particolare quello che in prima pagina aveva scritto: Capitano, dove sei?) e sempre dalla parte del marito. Wanda Nara scatena una nuova bufera sui social con un tweet polemico, che segue di un giorno quello altrettanto critico del bomber dell’Inter che ieri aveva accusato i tifosi di amare la squadra solo quando vince. La showgirl scrive: “Ci sono capitani – ha scritto Wanda – che posano con orgoglio quando arrivano vittoriosi, ci sono capitani che si buttano giù dalla barca prima. Ci sono pochi capitani che restano nei momenti più difficili quando molti credono che si stanno nascondendo! Tu sei uno di quei capitani che combattono finché non ritornano a galla”. Prima ancora di leggere il post con lei era stato severo anche Paolo Bonolis.

LA POLEMICA – Le repliche dei follower, però, sono feroci: “La signora #Wanda se signora si può chiamare è uscita di nuovo con una sua dedica d’amore un po contro i tifosi dell’Inter un po perché si sta c… sotto che qualcuno si accorga sotto rinnovo contratto che il suo uomo non è un leader e top player… Non cascateci”. Qualcuno replica parafrasando il post: “Ci sono capitani che non chiedono più soldi e rinnovi una volta all’anno, soprattutto quando questi capitani in 6 anni sono stati buttati fuori pure dalla coppa Italia dai Cutrone e dai @ciroimmobile e non hanno fatto vincere all’@Inter neppure una stupida supercoppetta Italia”.

L’INVITO – C’è chi è rassegnato ( “Che telenovela, tanto alle fine Icardi andrà via, se dovesse andare alla fine alla Juve?” o anche “I 7 o 10 o 20 mln li devi meritare in campo..mica a tiki taka”), chi è stufo: “Ci sono anche persone normali, che con un misero stipendio da operaio, mantengono la famiglia e con sacrifici fanno l’abbonamento per vedere il Capitano darmi lezioni di interismo” e chi invita a tacere: “Appunto perché è capitano deve stare zitto e dare il buon esempio (magari buttando dentro anche gol che farebbe Valu). Che l’Inter non deve certe ringraziare Icardi, forse è il contrario. Zitti e pedalare. E se non vi va bene son sicuro che in tv fareste un sacco di audience” oppure: “Se avete bisogno di una mano per il trasloco contattatemi.Vi aiuto gratis! Se dovete rimanere invece, meno post e più serietà”.

SPORTEVAI | 05-02-2019 17:10