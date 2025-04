Evenepoel, un giornalista attacca la famiglia della moglie: "Vive sulle spalle di Remco". Replica durissima

Polemiche in Belgio dopo che un giornalista ha accusato Remco Evenepoel di sostenere economicamente la famiglia della moglie Oumi. La risposta del ciclista non s'è fatta attendere.

Cattivissimo Remco: la causa però è assolutamente giusta, perché quando a essere “toccata” è la moglie Oumi è evidente che la reazione del fuoriclasse belga non avrebbe potuto che essere di quelle veementi e sdegnate. Così la risposta alle illazioni del giornalista (e attore per diletto) Ruben Van Gucht, pronunciate all’interno della trasmissione “De Asfpraak” in onda su VRT Canvas (un canale commerciale della televisione belga) non s’è fatta attendere. Ed è stata dura come non mai, perché difendere la propria sfera privata è una delle cose alle quali Evenepoel mai si sognerebbe di rinunciare.

L’accusa del giornalista: “Remco circuito dai familiari di Oumi”

Van Gucht ha avuto parole di fuoco per Remco, soprattutto insinuando l’idea che i suoi suoceri vivessero interamente sulle spalle del ciclista. In pratica l’accusa del giornalista suona più o meno così: sua moglie Oumi, di origine marocchina, e i suoi familiari vivrebbero praticamente dei guadagni conquistati dal ciclista nel corso della sua carriera.

“Negli ultimi anni Remco ha coinvolto molto la famiglia della moglie nelle sue vittorie e prestazioni. Ho sentito dire che cerca di prendersene cura. È necessario? Non è necessario? Sta a lui decidere. Non credo che molti dei suoi colleghi lo facciano. Mi preme però di precisare che sto raccontando una voce che proviene dal mondo del ciclismo”.

Insomma, il concetto espresso suona abbastanza chiaro: la famiglia di Oumi vive alle spalle del marito della ragazza. E per dimostrare tale tesi Van Gucht ha anche sottolineato il fatto che Evenepoel ha deciso di convertirsi all’Islam, come è stato raccontato dallo stesso ciclista belga a margine del suo ritorno alle corse dopo l’incidente in allenamento nel quale è incappato a dicembre. Come se Remco fosse stato “circuito” dalla famiglia della moglie, al punto da non potersi esimere dal sostenerne le spese di tutti i giorni.

La risposta di Remco: “Quante falsità dette da Van Gucht”

Le parole pronunciate in TV hanno suscitato la reazione sdegnata di Evenepoel, che ha subito risposto negando ogni addebito e insinuazione che gli è stata rivolta dal giornalista belga. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram nel quale ha completamente negato ogni addebito che gli è stato rivolto.

“Mi sento obbligato a rispondere alle assurdità e alla mancanza di rispetto mostrate da Ruben Van Gucht. Costui ha affermato che avrei sostenuto la famiglia di mia moglie. Sia chiaro: è completamente assurdo. Mia moglie proviene da una famiglia benestante. Ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Molto prima che parlassimo di soldi, fama o qualsiasi altra cosa.

I suoi genitori non devono la loro fortuna a nessuno. E certamente non a me. Se per alcuni è difficile credere che una famiglia marocchina possa avere successo attraverso il lavoro e l’onestà, questo dice molto più sul loro ristretto modo di vedere il mondo che sulla realtà. Forse Van Gucht farebbe meglio a pensare alla sua di famiglia, e non a quelle degli altri”.