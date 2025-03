Un lutto sconvolge il Barcellona: muore a 40 anni il medico sociale. La decisione sul match con l'Osasuna

Una terribile notizia si è abbattuta sul Barcellona, che ha dovuto dire addio a soli 40 anni al suo medico sociale, Carles Miñarro Garcia. Il club, in lutto, ha rinviato l'impegno con l'Osasuna

Oggi era in programma come anticipo della 27esima giornata di Liga Barcellona-Osasuna, con fischio d’inizio previsto per le 21:00. Ma qualche ora prima del match il club blaugrana è stato colpito da un grave lutto, con la scomparsa prematura del medico sociale Carles Miñarro Garcia.

L’annuncio della scomparsa del medico Miñarro prima di Barcellona-Osasuna

Alle 20:40 allo Stadio Lluís Companys è stata diramata la notizia dagli altoparlanti, con l’ufficializzazione del rinvio sine die della partita tra l’attuale capolista e l’undicesima nella classifica di campionato.

“La Giunta Direttiva e tutti i dipendenti del club desiderano esprimere le loro più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del dottor Carles Miñarro Garcia e condividere il loro stato d’animo in questo momento difficile”, così si chiude il comunicato del Barcellona letto allo stadio del Montjuic e diramato tramite i canali social e il sito del club.

Riserbo sulle circostanze della scomparsa del medico

Club che è ufficialmente in lutto, con i giocatori che non sono scesi in campo neppure per il riscaldamento. Gli stessi calciatori hanno avuto la notizia della scomparsa del loro medico quando si sono recati allo stadio. La morte di Miñarro Garcia, infatti, è avvenuta nell’hotel che ospitava la squadra di Flick. Secondo Marca inoltre ci sono state difficoltà nel raggiungere la famiglia per comunicare la triste notizia, motivo per cui essa è stata ufficializzata solo dopo. Non si conoscono i motivi della scomparsa così prematura del medico.

Intanto, l’Osasuna ha accolto senza alcuna remora la proposta di rinvio del match. Idem l’arbitro della gara. Si vedrà adesso quando il Barça potrà recuperare la partita, anche in considerazione degli impegni concomitanti in Champions League. A breve comunque dovrebbe esserci un annuncio della Liga in merito alle nuove date. Ma ora non è il momento di questi ragionamenti, bensì di osservare e rispettare il lutto.

Chi era il dottor Miñarro e quell’episodio con Gavi

Il dottor Miñarro in passato ha prestato servizio come medico di supporto presso l’Unità di Assistenza e Prevenzione per lo Sport del Centre d’Alt Rendiment de San Cugat, oltre a lavorare in altre società sportive della Catalogna. Nel 2017 è iniziata la sua mansione al Barcellona.

E il giovane dottore balzò agli onori delle cronache quando lo scorso febbraio in Barcellona-Alavés assistette Gavi dopo l’impatto della sua testa in un’azione di gioco contro Conechny. Inizialmente il centrocampista pareva abile e capace di continuare la partita, ma seguendo i protocolli medici ha dovuto lasciare il campo per farsi subito visitare dal dottor Ricard Pruna e del suo staff, incluso Miñarro.

Quest’ultimo gli rivolse delle domande di controllo, come che giorno fosse. Gavi allora rispose di non averne idea, oltre a dare l’impressione di essere confuso anche sull’orario: il tutto immortalato dalle telecamere in diretta. Fu così che il medico decise di non far proseguire la partita al giovane giocatore.