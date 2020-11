Un positivo nel Real Madrid: salta l'Inter

Da domenica gira voce di un caso di positività all’interno del Real Madrid e solo oggi il club spagnolo ha rivelato il nome del giocatore: si tratta di Eder Militato, come scritto nel comunicato delle Merengues.

Il Real Madrid precisa che tutti gli altri tamponi effettuati hanno dato esito negativo, ma certo è che la notizia desta un po’ di preoccpazione alla vigilia di una sfida importante di Champions League come quella contro l’Inter.

Il giocatore non sarebbe stato titolare contro i nerazzurri ma c’è ansia per quanto riguarda tutti gli altri giocatori: la speranza del Real Madrid è che questo non sia l’inizio di un piccolo focolaio all’interno della squadra del Real Madrid.

Eder Militao, ovviamente, si trova in isolamento e non sarà a disposizione del Real Madrid fino alla sua negatività al coronavirus.

OMNISPORT | 02-11-2020 12:01