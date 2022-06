Un testacoda ferma la rimonta di Valentino Rossi: quindicesimo

18-06-2022 18:21

Valentino Rossi dà spettacolo ma poi sbaglia a Zandvoort, in gara 1 della Sprint Cup del GT World Challenge Europe. Il Dottore, partito 23esimo dopo le pessime qualifiche in cui ha pagato la scarsa esperienza con il circuito, ha cercato di rimontare recuperando due posizioni con due splendidi sorpassi su Maldonado e Froggart, ma poi è andato in testacoda vanificando quanto fatto.

Il pilota del team Audi WRT è stato poi sostituito dal compagno di squadra Frederic Vervisch, che è riuscito a rimontare fino alla quindicesima posizione, limitando i danni. La gara è stata vinta dalla coppia Audi composta da Charles Weerts e Dries Vanthoor.