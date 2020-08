Il Trapani Calcio ha comunicato la cessione a titolo definitivo al Venezia del centrocampista Anthony Taugourdeau.

Arrivato in Sicilia nell’estate 2017, tra i protagonisti della promozione in Serie B nella stagione sportiva 2018/19, con la maglia granata ha totalizzato 72 presenze tra Serie C e Serie B, realizzando 14 gol, 8 in Serie B, nella stagione appena conclusa.

Il marsigliese classe 1989 è in Italia addirittura dal 2008.

OMNISPORT | 27-08-2020 17:24