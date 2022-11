Una nuova stella NBA investe nel mondo eSports

17-11-2022 18:15

L’organizzazione nordamericana di eSport Beastcoast ha annunciato che la star dell’NBA Gordon Hayward ha ufficialmente investito nella società. Con il suo investimento, Hayward si unisce a Beastcoast come consulente senior, con l’obiettivo di approfondire ulteriormente il legame dell’organizzazione con il suo stato d’origine, l’Indiana.

Un nuovo investitore

Hayward è un giocatore attivo della National Basketball Association (NBA), attualmente gioca per gli Charlotte Hornets e ha già giocato per Utah Jazz e Boston Celtics. Si unisce ad altre persone come Steven Temares (ex Bed Bath & Beyond) e Scott Dorsey, un socio amministratore di High Alpha Ventures che ha sostenuto Beastcoast durante il round di finanziamento pre-seed nel 2021. All’epoca, l’organizzazione si è assicurata $ 2,5 milioni (~ £ 1,8 milioni) di finanziamento. I dati finanziari alla base dell’investimento del cestista invece non sono stati resi noti. Grazie a questo finanziamento, l’organizzazione è riuscita a diventare l’ultimo partner dell’Esports Park della Butler University, una nuovissima struttura che consente a studenti e aziende di fare rete, giocare e svilupparsi.

Un legame affettivo

La Butler University è anche l’alma mater di Hayward. Anche il CEO di Beastcoast Grant Zinn e altro personale operativo chiave si sono trasferiti a Indianapolis, mentre l’organizzazione cerca di espandere le sue relazioni nella comunità di gioco collegiale. Nel frattempo, Beastcoast è anche riuscita a rinnovare il suo accordo con Betway, oltre a collaborare con altre società come il marchio di giochi AORUS e la società di soluzioni Web3 TNNS, tra gli altri.

Beastcoast attualmente ha all’interno del roster team in Dota 2, Rainbow Six, Super Smash Bros, Street Fighter, Pokemon e Teamfight Tactics. In particolare, l’organizzazione è riuscita ad assicurarsi un posto al The International 2022 in Dota 2, uno dei suoi più grandi successi competitivi finora. Hayward ha parlato dell’annuncio:

“Il gaming è sempre stato una parte importante della mia vita e sono sinceramente entusiasta di supportare Grant, mentre continua a far crescere la sua visione di Beastcoast. Idealmente, creando questa partnership unica con la Butler University, fornirà un percorso per spingere Beastcoast e Butler in prima linea nel settore dei giochi”.

Gordon Hayward è solo l’ultimo delle tante personalità NBA ad aver investito in questo mondo. Qualche settimana fa ne abbiamo parlato attraverso una speciale classifica in questo articolo.