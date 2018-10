Urla furiose e sgridate: che ha detto Allegri nell'intervallo?

Non c’erano solo gli schemi appesi sul foglio incollato alle mura del Castellani sabato a Empoli, come rivelato ingenuamente dalla foto su Instagram postata da Dybala: c’era anche l’eco delle urla di Allegri. Cosa è successo nell’intervallo della gara della Juventus? L’Empoli era in vantaggio di un gol e per i bianconeri si prospettava non solo una figuraccia ma una clamorosa occasione sciupata per allungare in classifica visto che il Napoli – come poi si è verificato – aveva un compito difficile con la Roma. La Gazzetta rivela il retroscena: Allegri si è presentato nello spogliatoio come una furia ed abbia rampognato tutti con veemenza. Urla disumane e sgridate collettive per quasi tutta la durata dell’intervallo, con la squadra zitta ad ascoltare.

LA SVOLTA – Poi il tecnico se n’è andato lasciando i giocatori a riflettere e quando la squadra è tornata nel tunnel si è sentita forte anche la voce di Bonucci a spronare i compagni. Missione compiuta, perchè la Juve nella ripresa ha ribaltato il risultato ed ha conquistato tre punti che non saranno belli ma che valgono come e quanto quelli ottenuti con lo spettacolo. Forse anche per questo il tecnico bianconero aveva lasciato la panchina prima del duplice fischio della fine del primo tempo: ben 5 minuti (che lui aveva giustificato così: “per quanto riguarda gli ultimi cinque minuti, sono andato in bagno, avevo delle problematiche”) e forse anche per questo non ha aspettato il 90′ per raggiungere gli spogliatoi (“niente di strano, lo faccio sempre”). Era arrabbiatissimo.

I PRECEDENTI – E non è certo la prima volta che si sentono le sue urla negli spogliatoi. O anche in campo, come successe a San Siro col Milan nel 2017 (esiste ancora un video preso da bordocampo in cui se ne sentono di tutti i colori) o in Champions col Malmoe nel 2015 (testimoniato anche qui da filmati) ma è soprattutto nel chiuso degli spogliatoi che Allegri dà…il meglio di sé quando è arrabbiato. Quasi sempre ottenendo il risultato sperato, quello di dare una scossa alla squadra.

SPORTEVAI | 29-10-2018 10:48