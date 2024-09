Uruguay, nuovo caso Izquierdo: aritmia in campo per giocatore, collassa e viene ricoverato

Tanto spavento in campo in una gara di C: Alejandro Isabella crolla esanime in area per un malore ma ora il giocatore uruguagio è fuori pericolo

Pubblicato: 10-09-2024 08:40











